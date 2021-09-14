Более 200 пьяных водителей поймали за выходные в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники ГИБДД в выходные поймали более 200 пьяных водителей в Петербурге и Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в очередной раз прошли рейды по поимке пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД проверяли улицы города и региона 11 и 12 сентября 2021 года. За это время ими были пойманы более 200 человек, которые были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Всего было выявлено 233 водителей, находящихся в "не кондиции". При этом четверо из них, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. В отношении них возбуждены уголовные дела, - рассказали в полиции.

Инспекторы напоминают, что за такое нарушение автомобилисту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на 1,5-2 года. В случае повторного нарушение - заводится уголовное дело.