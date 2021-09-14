Кузнец и сборщик мха стали самыми необычными вакансиями сентября 2021 года в Петербурге

Названы самые необычные вакансии сентября 2021 года в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Найти работу в Санкт-Петербурге не так и сложно, как может казаться на первый взгляд. Тем более, что в городе достаточно даже необычных вакансий. Так, "КП-Петербург" узнала, каких же редких профессионалов искали работодатели в сентября 2021 года. Об этом изданию рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

- Среды самых необычных, а также высокооплачиваемых вакансий сентября в Петербурге стал гемолог, по совместительству, разметчик алмазов. Такому специалисту в городе предлагают от 300 тысяч рублей зарплату, - рассказала собеседник издания.

Также не вымерла в Петербурге профессия кузнеца. Устроиться по такой специальности в городе можно даже без опыта, главное желание и выносливость. Зарплата предлагается от 55 тысяч рублей.

Еще одна необычная вакансия - сборщик мха. Работа сезонная - до ноября. За день желающий может заработать от 3 до 7 тысяч рублей.