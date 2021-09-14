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Происшествия14 сентября 2021 9:24

Петербуржца задержали за изнасилование ребенка спустя 11 лет

Мужчине все еще грозит тюремный срок до 20 лет
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Спустя 11 лет петербуржцы задержали за изнасилование ребенка

Спустя 11 лет петербуржцы задержали за изнасилование ребенка

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Санкт-Петербурга задержала мужчину за изнасилование ребенка, которое произошло около 11 лет назад. Повторный материал проверки преступления лета 2010 года поступил в следственный комитет Всеволожска 13 сентября 2021 года. Там имелись и все "нити", ведущие к подозреваемому, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Преступление было совершено в отношении семилетнего ребенка в июле 2010 года, Это произошло в садоводстве "Невское", деревни Куйвози, - рассказал источник.

Следователи возбудили уголовное дело и сразу же вышли на подозреваемого. Им оказался 58-летний петербуржец, проживающий на улице Бутлерова.

Во время задержания мужчина дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование.