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Происшествия14 сентября 2021 9:44

Парки и музеи Петергофа закрылись из-за шквального ветра

Порывы ветра достигают 20-24 метров в секунду
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петергоф закрылся из-за сильного ветра 14 сентября

Петергоф закрылся из-за сильного ветра 14 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге бушует шквальный ветер. Из-за этого пресс-служба Петергофа 14 сентября 2021 года объявила, что закрывает парки и некоторые музеи заповедника для безопасности посетителей.

- Внимание. 14 сентября в связи со штормовым предупреждением парки и некоторые музеи Петергофа, Ораниенбаума и Александрии закрыты, - объявили в пресс-службе музея-заповедника.

Шквальный ветер опасен тем, что может повалить деревья. Это явно не то, чего бы хотелось пережить посетителям царского парка.

Однако, те, кто уже направляется в Петергоф, смогут посетить музеи Большой петергофский дворец, Музей фонтанного дела, "Дом игральных карт" и "Государевы потехи".