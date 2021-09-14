Ветер повалил пять деревьев в Петербурге за утро 14 сентября

Более 5 деревьев повалил ветер в Петербурге 14 сентября Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге настоящий ветровал. Утром 14 сентября 2021 года в городе разгулялся штормовой ветер. В комитете по благоустройству сообщили, что уже рухнули как минимум пять деревьев. Сотрудники ведомства уже занимаются работами по расчистке улиц от упавших стволов.

- Рухнули деревья на набережной реки Фонтанки, Приморском шоссе, Краснопутиловской улице, улице Бабушкина и Виленском переулке на пересечении с Парадной улицей, - рассказали в комитете.

Однако упавших деревьев куда больше. Сейчас ведомство собирает информацию о ЧП и направляет туда специалистов.

Сила ветра в Петербурге достигает 20 метров в секунду. Накануне, когда ураган только начинался, были закрыты парки и скверы города, которые снова станут доступны только после того, как стихия утихнет.