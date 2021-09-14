Пять лжегазовщиков задержали за обман пенсионеров в Петербурге

Лжегазовщиков задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге задержали банду лжегазовщиков. Пять человек поймали благодаря внимательным горожанам, которые заметили подозрительную компанию на улице Сантьяго-де-Куба. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Очевидцы сообщили, что около пяти вечера у дома на указанной улице ходят подозрительные люди и предлагают газовое оборудование. На место приехал наряд полиции и задержал сомнительных личностей, - рассказали в полиции.

Пять человек в возрасте от 27 до 43 лет отправили в отделение полиции, на них составили протоколы за мелкое хулиганство. Однако позже в МВД поступило четыре заявления от пострадавших пенсионеров.

Каждый раз мошенники действовали одинаково - предлагали пенсионерам заменить подвод газа к газовой плите и просили за это минимум по 5 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности указанных граждан.