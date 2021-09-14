Петербуржец попал в больницу из-за едкого запаха в доме на Чайковского

Жители центра Петербурга пожаловались на едкий запах в доме на Чайковского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В самом центре Санкт-Петербурга человек пострадал из-за ремонта. В ночь на 14 сентября 2021 года в управление МЧС Северной столице стали поступать жалобы об жителей дома 2/7 по улице Чайковского Центрального района. Люди говорили, что чувствуют ужасный и едкий запах, рассказали в администрации района.

- В ходе проверки выявлены ремонтные работы с применением лакокрасочных материалов, в подвальном помещении, находящимся в частной собственности, - рассказали в районной администрации.

Известно, что из-за этого едкого запада серьезно пострадал один человек. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с диагнозом отравление.

На данный момент специалисты проводят проверку.