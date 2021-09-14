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Происшествия14 сентября 2021 11:12

Пожар произошел на стрелке Васильевского острова в Петербурге

Черные клубы дыма от горящего светофора видно с Дворцовой площади
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Светофор загорелся на стрелке Васильевского острова

Светофор загорелся на стрелке Васильевского острова

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова произошел пожар. Об этом в 11 часов утра 14 сентября 2021 года в социальных сетях рассказали очевидцы. На "островке" дороги между Биржей и Ростральными колоннами воспламенился светофор.

- Горит огнем светофор на стрелке Васильевского острова, - рассказал один из автомобилистов.

Очевидцы сообщают, что черные клубы дыма, которые поднимаются от места пожара, видно даже с Дворцовой площади. Также дым скрыл проезжую часть, из-за чего автомобилистам приходится сбрасывать скорость.

В чем причина возгорания светофора, на данный момент не известно. Также не сообщается, вызвал ли кто-то из очевидцев пожарную службу.

Светофор загорелся на стрелке Васильевского острова в Петербурге