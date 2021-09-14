Пожар произошел на стрелке Васильевского острова в Петербурге

Светофор загорелся на стрелке Васильевского острова Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова произошел пожар. Об этом в 11 часов утра 14 сентября 2021 года в социальных сетях рассказали очевидцы. На "островке" дороги между Биржей и Ростральными колоннами воспламенился светофор.

- Горит огнем светофор на стрелке Васильевского острова, - рассказал один из автомобилистов.

Очевидцы сообщают, что черные клубы дыма, которые поднимаются от места пожара, видно даже с Дворцовой площади. Также дым скрыл проезжую часть, из-за чего автомобилистам приходится сбрасывать скорость.

В чем причина возгорания светофора, на данный момент не известно. Также не сообщается, вызвал ли кто-то из очевидцев пожарную службу.