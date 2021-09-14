Длинные пробки сковали Петербург утром 14 сентября

Пробки сковали Петербург утром 14 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 14 сентября 2021 года Санкт-Петербург сковали пробки. Заторы появились не во всем городе, однако некоторые трассы оказались практически заблокированы. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Необычно сложная пробка зафиксирована на внутренней стороне КАД и по Большому Обуховскому мосту от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Затор растянулся на 6 километров. Автомобилисты стоят в пробке по 1,5 часа, - сообщает сервис.

Еще один серьезный затор появился на Софийской улице от Колпинского шоссе до улицы Труда. В пробке длиной 5,7 километров можно потерять 47 минут.

Также утром тяжелая ситуация наблюдалась на проспекте Славы, Народной улице, Заневском проспекте, Приморском проспекте.

На 11:30 часов в Петербурге обычные для этого времени во вторник 4 балла. Ожидается, что пробки в ближайшие 5 часов останутся на этом же уровне, а с 16 часов начнут расти и к 17 часам достигнут 5 баллов.