Улыбчивого закладчика наркотиков задержали в Петербурге

Улыбчивого закладчика задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге задержали самого улыбчивого закладчика наркотиков. Открытого 26-летнего парня поймали 11 сентября 2021 года у дома 76 по улице Кольцово Выборгского района. Когда полиция начала допрашивать парня, он сразу же все честно и с улыбкой рассказал: да, прячет наркотики, работает на запрещенный магазин, а с собой у него еще целый пакет порошка. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Занимаешься чем?

- Работаю и попался сюда. раскладывал психотропные вещества. Сегодня успел две разложить: пакеты по 10 и 30 грамм, - признался парень. - При себе тоже фасованный наркотик, примерно грамм 200.

На деле полиция изъяла у веселого закладчика пять пакетов, в общей сложности в которых было чуть менее 120 грамм вещества мефедрон. Парень работал на один из магазинов в теневом секторе интернета. На молодого человека завели уголовное дело и поместили под стражу.