Жители Выборга всю ночь провели без воды

Жителям Выборга включили холодную воду после аварийных работ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь с 13 на 14 сентября в кранах жителей Выборга не стало холодной воды. Причиной стали аварийные работы на насосной станции первого подъема, рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Леноблводоканала. В итоге без воды люди провели всю ночь.

- Подачу приостановили 13 сентября в 21:30 в микрорайонах Центральный, Промышленный, Кировские дачи, Кировский и Петровский. Для обеспечения жителей питьевой водой мы мобилизовали все ресурсы Выборгского района, - сообщили в пресс-службе.

В Леноблводоканале добавили, что во время аварийных работ по городу курсировали автоцистерны. Машины с питьевой незамедлительно прибыли в Выборг из нескольких районов области. Их график периодически корректировался.

Сейчас водоснабжение полностью восстановлено во всем городе.