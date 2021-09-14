Ветер повалил могучую иву в саду Петербурга

В садах и парках Петербурга повреждены 30 деревьев из-за шквального ветра Фото: СОЦСЕТИ

Шторм продолжается в Санкт-Петербурге. Днем 14 сентября 2021 года комитет по благоустройству сообщил, что количество поврежденных деревьев растет. Только на территориях садов и парков города повалены 30 стволов.

- Парк Сосновка лишился трех берез, Сампсониевский сад – одной березы и могучей ивы с диаметром ствола в 1 метр, - рассказали в комитете.

Пять ясеней рухнули под напором ветра в Приморском парке Победы, в Воронежском саду рухнули три ивы и тополь. А на Васильевском острове ясень упал сразу на три машины и перегородил всю улицу.

На этот ненастья не заканчиваются. Комитет продолжает получать информацию о ветродуе и его последствиях.

Напомним, что сила ветра в городе достигает 20 метров в секунду.