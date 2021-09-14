Синоптик пообещал затяжной холод в Петербурге

Затяжной холод пришел в Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое похолодание, которое пришло в Санкт-Петербург 13 сентября 2021 года, продержится еще долго. Об этом "КП" рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков. Потепления можно не ждать до самого конца месяца.

- Петербург сейчас оказался в тыловой части активного циклона, который смещается по северу. Минувшая суббота стала самым теплым днем текущего сентября, температура воздуха поднялась до 22 градусов, - отметил Старков.

Однако в понедельник циклон развернулся тыловой частью к городу на Неве, поменяв направление ветра и пустив арктический воздух. Из-за этого начался ураганный ветер, а температура воздуха опустилась до 10-12 градусов тепла.

- Похолодание будет затяжным, около 10-12 дней, - пояснил синоптик.

Однако впереди есть просвет. Сильный холод немного отступив в последние пять дней сентября.