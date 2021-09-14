Подземный паркинг с машинами затопило в Петербурге

Более 10 машин утонули этой ночью на подземном паркинге в Петербурге / Фото: Мегаполис

В Санкт-Петербурге затопило паркинг в жилом доме комплекса "Малая Охта". Так, сразу 15-20 автовладельцев лишились своего имущества. ЧП произошло в ночь на 14 сентября 2021 гола в доме 42 по Заневскому проспекту. Об этом пишет "Мегаполис".

- Прорыв трубы случился в 23:13 часов 13 сентября. Шум воды услышали жильцы, а выйдя из квартир увидели водопады в парадных. В квартирах из кранов стала течь ржавая вода, - пишет издание.

Когда же люди спустились в подземный паркинг, то увидели, что воды уже по щиколотку. Жильцы забили тревогу и стали вывозить свои автомобили.

Вода прибывала еще часа два, пока паркинг почти полностью не заполнился водой. В итоге люди не успели эвакуировать 15-20 автомобилей.

Сейчас предстоят разборки, на чьей ответственности находится прорыв и почему так долго воду никто не перекрывал.