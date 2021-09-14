Петербургский онколог рассказала об особенностях лечения больных детей

Профессор Белогурова объяснила, почему пациентов в возрасте до 21 года должны лечить детские онкологи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Профессор и заведующая детским онкологическим отделением Петербургского онкоцентра Маргарита Белогурова рассказала газете "Петербургский дневник" об особенностях лечения юных пациентов. Она отметила, что подросткам с онкологией смогут продолжать лечиться у детских докторов до 21 года. А это важно для терапии.

- Детские и взрослые онкологи живут на разных планетах, и часто даже одно и то же заболевание лечится совсем по-разному. Детские программы лечения – интенсивные, они построены так, что все сопроводительное лечение направлено на то, чтобы исключить или минимизировать те побочные действия, которые есть, - пояснила доктор.

Поэтому, отмечает врач, такая программа необходима до 21 года, чтобы пациент получил наибольшую эффективность от лечения и смог легче переносить болезнь в будущем.