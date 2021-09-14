Умер Андрей Макеев, олимпийский призер по баскетболу / Фото: Федерация баскетбола Петербурга

В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни умер Андрей Макеев, скончался мастер спорта международного класса, призер олимпийских игр по баскетболу. Об этом 14 сентября 2021 года сообщили в федерации баскетбола Северной столицы.

- Андрей Гениевич родился 3 февраля 1952 года в Петрозаводске, однако вся его баскетбольная жизнь была тесно связана с ленинградским и петербургским баскетболом, - рассказали в федерации.

Впоследствии, играя за петербургский "Спартак", Макеев стал чемпионом Советского Союза, а после обладателем множества медалей отечественных игр - шесть серебряных и две золотые. Дважды стал победителем Кубка обладателей Кубков европейских стран.

Даже после окончания спортивной карьеры он продолжал отдавать силы баскетболу. Был тренером в женском клубе "Балтийская звезда", а до самых последних дней тренировал городскую команду колясочников "БасКИ", которая не раз получила титул чемпионов России.