Набережную реки Смоленки затопило из-за непогоды

Река Смоленка опять вышла из берегов. Фото: предоставлено "КП"

Набережную реки Смоленки на Васильевском острове затопило из-за бушующей непогоды. Об этом «Комсомолке» рассказала очевидица Елена. Напомним, 14 сентября, в Петербурге порывы ветра достигают 20 м/с, стихия валит не один десяток деревьев и шатких конструкций, резко поднялся уровень воды в Неве, но дамбу пока не закрывают.

Жители Васильевского острова всегда ждут воду на набережной Смоленки в подобную погоду, но после недавнего ремонта у них все же была небольшая надежда, что ливневка справится с напором. Увы. Теперь там обосновались уточки, качающиеся на волнах.

- В 2020-2021 годы благоустраивали сквер. Официальное открытие в соответствии с баннером – только в октябре текущем планировалось. И вот – затопило нижнюю набережную, видео я сняла на 12 часов дня, - сетует очевидец Елена.