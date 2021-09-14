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Общество14 сентября 2021 15:53

Экологичный нефтяной терминал начали строить в Большом порту Петербурга

В Смольном подчеркивают, что это стратегически важный инвестиционный проект
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В петербургском Большом порту возведут новый нефтяной терминал. Фото: Смольный

В петербургском Большом порту возведут новый нефтяной терминал. Фото: Смольный

В Большом порту Петербурга дали старт строительству нового нефтяного терминала. Как сообщили в Смольном, сооружение будет полностью безопасным для окружающей среды. Кроме этого власти называют стройку важным инвестиционным проектом для города. Согласно планам, вместо старых хранилищ на месте возведут современные резервуары, главной особенностью которых станут двойные стены.

- Хранение нефтепродуктов станет абсолютно герметичным и исключит риски возможных разливов нефтепродуктов. Проект прошел две общественные экологические экспертизы и получил заключение Роспотребнадзора, - передает пресс-служба администрации Петербурга.

Добавим, что на новом нефтяном терминале откроют около сотни вакансий. Увеличатся и налоговые отчисления в казну Северной столицы.