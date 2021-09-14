Экс-министр Новгородской области возглавит УФАС Петербурга

Петербургское УФАС возглавит бывший министр Великого Новгорода. Фото: администрация Великого Новгорода

Петербургское управление ФАС возглавит бывший министр Новгородской области Игорь Прохоров. Об этом сообщает «Мойка78». Карьера мужчины известна прежде всего руководящими должностями в энергетическом секторе. С 2017 года Прохоров стал чиновником, перейдя в администрацию Великого Новгорода в комитет по управлению ЖКХ и охране природы. Чуть позже мужчину назначили главой регионального министерства строительства.

Эксперты уже гадают о перспективах Прохорова на новой должности в Петербурге. По словам создателя портала о госзакупках Артема Шалякина, Прохору придется иметь дело с картелями на рынках соцпитания, уборки снега и дорожного ремонта.

- В первую очередь стоит обратить внимание на Фонд капитального строительства и реконструкции с его миллиардными заказами. Точнее – на цены и на выбор подрядчиков, - цитирует издание эксперта.