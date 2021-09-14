Движение транспорта по Краснопутиловской улице в Петербурге ограничат по 22 октября

В Петербурге сообщили о новых перекрытиях дорог для транспорта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта по Краснопутиловской улице и Павловскому шоссе. Об этом поспешили сообщить в ГАТИ. Неудобства для автомобилистов на Краснопутиловской продлятся с 15 сентября по 22 октября. Движения на улице будут ограничивать постепенно, вплоть до закрытия проезда по «карманам» на участке от площади Конституции до Кубинской.

Перекрытие Павловского шоссе затянется на чуть меньший срок – с 19 сентября по 14 октября.

- Движение по шоссе поэтапно ограничат и закроют от улицы Александра Матросова до административной границы Санкт-Петербурга, - добавляют в пресс-службе ГАТИ.

К слову, все указанные перекрытия будут из-за ремонта дорожного покрытия перед началом зимнего сезона.

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