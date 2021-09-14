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Происшествия14 сентября 2021 16:34

Шквалистый ветер повалил 61 дерево к вечеру в Петербурге

Не выдержала даже ясень в Александровском саду
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комитет по благоустройству подвел предварительные итоги "дня поваленных деревьев" в Петербурге.

Комитет по благоустройству подвел предварительные итоги "дня поваленных деревьев" в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветер с порывами до 20 м/с повалил 61 дерево в Санкт-Петербурге по данным на 16:00, 14 сентября. Напомним, из-за непогоды в городе поднялся резко уровень воды в Неве, но до критических отметок пока далеко. Весь день в Северной столице работают аварийные бригады различных служб. Сотрудники комитета по благоустройству без остановки распиливают и вывозят сломанные и вырванные деревья. Не выдержал даже ясень из самого центра Петербурга – Александровского сада.

- Больше всего деревьев пострадало в Приморском районе Петербурга: в разных частях Удельного парка сильные порывы ветра сломали шесть берез и одну рябину. Кроме того, на Приморском шоссе и в безымянном саду между Коломяжским проспектом и линией Сестрорецкой железной дороги погибли по одной иве, - сообщает пресс-служба комитета.

Добавим, что ветер до конца дня не утихнет, поэтому начеку следует быть до самого сна.