Дальневосточный проспект встал в жестких пробках из-за аварии КАМАЗа и «Бентли»

Водителям, чей путь лежит по Дальневосточному проспекту, советуют направляться в объезд.

В Петербурге под вечер вторника, 14 сентября, снова собрались тяжелые пробки. А одна из самых тяжелых возникла на Дальневосточном проспекте, где столкнулись грузовик с иномаркой. О случившемся сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб.

- На перекрестке Дальневосточного проспекта и Народной улицы, что-то похожее на КАМАЗ притерло что-то похожее на «Бентли», - рассказывают свидетели происшествия. - Дальневосточный традиционно встал.

О пострадавших в аварии не сообщается. Зато точно пострадала пропускная способность проспекта и, как следствие этого, дорожный трафик. Несмотря на то, что с момента происшествия прошел уже почти час, пробки на Дальневосточном до сих пор оценивается в серьезные 6 баллов, тяжелее всего водителям приходится на участке от дома № 14 и до пересечения проспекта с Народной улицей. Народная, кстати, тоже стоит практически на всем протяжении — вплоть до Володарского моста и Ивановской улицы.

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