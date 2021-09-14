Поисковики нашли в лесу под Петербургом блуждающую больше суток пенсионерку

Фото: "ЛизаАлерт" Питер

Петербургские поисковики спасли пенсионерку, которая бродила по лесу больше суток. 86-летняя Зинаида Семеновна ушла за грибами в садоводческом товариществе в Тосненском районе. Дорогу знала хорошо, но через несколько часов домой не вернулась. Родственники обратились в «ЛизаАлерт» за помощью, когда уже стемнело.

- Дачники и добровольцы других поисковых отрядов уже обследовали ближний лес – до заброшенной лесохозяйственной дороги. Дальше бабушка уйти не должна была – ну никогда она туда не ходила. Однако проверить стоило, - рассказали «Комсомолке» в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Питер. - Около четырёх утра поисковики услышали в лесу отклик – на удивление чёткий и звонкий. Вскоре вышли к Зинаиде Семёновне. Бабушка сидела на поваленном бревне. В восьмистах метрах от той дороги, за которую никогда не ходила.

Помощь медиков пенсионерке не потребовалась. Зинаида Семеновна даже обратно шла сама, а корзинку с грибами не бросила. Сама она говорит, что заплутала случайно, сильно увлеклась тихой охотой.

- Нет, леса я не боюсь. Пережила концлагерь, войну и голод – вот это страшно. А ночь в лесу – ерунда. Дождалась бы рассвета и пошла бы прямёхонько к дому, – рассказывала поисковикам Зинаида Семёновна.