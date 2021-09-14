На трассе «Россия» от Москвы до Петербурга перекроют две полосы из четырех

Дорожные работы закроют две полосы на трассе М-10. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водителей, которым в ближайшие две недели предстоит пересекать федеральную трассу М-10 «Россия», просят внимательнее планировать маршрут. До 30 сентября на 671-м километре дороги перекроют две полосы движения. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В связи с окраской пролетного строения строящегося путепровода на 671-м километре дороги М-10 до 30 сентября 2021 года будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении, - информирует ведомство. - Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях. Приступить к работам подрядчик планирует в предстоящие дни.

На месте работ установят временные ограждения, дорожные знаки, водонавливные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. Ну а после этого начнется действительно большое строительство — на участке планируют возвести путепровод и обустроить разворотную петлю.