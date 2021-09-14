Бесплатное шоу уличных гимнастов и музыкантов пройдет в Петербурге

Масштабное театрально-цирковое шоу состоится в городе на Неве. Фото: предоставлено организаторами.

Фестиваль уличного искусства и культуры впервые проведут в Санкт-Петербурге. Представление состоится в пятницу, 17 сентября, в «Тинькофф Арене». Об этом рассказали организаторы фестиваля.

Для гостей приготовили масштабное костюмированное театрально-цирковое шоу уличных комедиантов, гимнастов, трюкачей и трубадуров. С лучшими постановками выступят театры из Северной столицы и Москвы. Среди них - Hand made, Sotvorenie, Bambola, «Небесная карусель», и другие коллективы.

Сложные и эффектные номера, по словам организаторов, представят цирк «Контраст», иллюзионист Александр Муратаев, танцевальные коллективы, уличные музыканты «Айдахо», Рома Раев Бэнд и ВИА «Лентвист».

А вот художники граффити за считанные минуты создадут настоящий арт-объект. Причем для этого им понадобится всего лишь один баллончик краски.

Начало в 19:00. Вход свободный.