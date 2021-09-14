Шуваловская развязка сможет пропускать по 30 тысяч авто в сутки

Развязка ЗСД с Шуваловским проспектом открылась в Петербурге 14 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Развязка, которая связала ЗСД с Шуваловским проспектом, открылась 14 сентября 2021 года. Пока работают только съезды, которыми могут воспользоваться водители, едущие в сторону Белоострова. Остальные участки собираются запустить в октябре.

- Реализация этого проекта позволит разгрузит соседнюю развязку с Богатырским проспектом и будет пропускать по 30 000 автомобилей в сутки, - рассказал «Комсомолке» руководитель подрядной организации Илья Малиновский.

Малиновский также добавил, что по окончании всех работ на ЗСД появится шесть дополнительных однополосных съездов протяженностью от 220 до 878 метров.

Кстати, тарифы для водителей легковых автомобилей практически не поменяются. Для тех, кто едет со стороны центра, цена будет такой же, как если бы они ехали до съезда на Богатырском проспекте. А вот водители, движущиеся со стороны области, смогут немного сэкономить. Тариф будет напрямую зависеть от категории автомобиля.