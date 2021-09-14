В Выборгском замке появилась огромная раскраска-антистресс

Петербургский художник Валерий Иванов подарил Выборгскому замку одну из своих необычных картин. Фото: vk.com/vyborgmuseum

Петербургский художник Валерий Иванов подарил Выборгскому замку одну из своих необычных картин. Необычность ее в том, что она не дорисована. Это не ошибка мастера, а задумка. На холст он нанес лишь контуры героев, цветовое решение остается за посетителями замка.

- Я периодически работаю с детьми, которые хотели покончить жизнь самоубийством. Им помогают восстанавливаться раскраски-антистресс, поэтому я сам делаю такие раскраски только в больших масштабах. Одну из них я решил подарить замку, так как он для меня связан с чудесами. Картина станет отличным дополнением уже существующей волшебной атмосферы, - рассказал Валерий “КП-Петербург”.

Размер холста - полтора на полтора метра. Принять участие в создании общего шедевра может любой посетитель замка. Когда картина будет готова, она украсит его стены. По словам художника, тогда на ее месте может появиться еще одна подобная раскраска.