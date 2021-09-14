В центре «Велес» поселился 21-й по счету медведь

Пушистый медвежонок поселился в в Центре помощи диким животным в Рапполово. Фото: предоставлено Центром «Велес».

Новый медвежонок, 21-й по счету, поселился в Центре помощи диким животным «Велес». О пополнении «КП-Петербург» рассказал его директор Александр Федоров.

- Еще в начале лета нам предложили двух мишек. Мы согласились. Сказали, что собираемся переезжать, поэтому сделаем перевозной вольер и заберем. Пока его делали, первый мишка бесследно исчез – его хозяева перестали выходить на связь. А владельцы второго сказали, что ферму продали вместе с животными. Но мы его в итоге нашли в Ленинградской области в Ломоносовском районе, - поделился Александр Федоров.

Это девочка. Ей около семи месяцев. Назвали ее Соната, если кратко – Соня. Директор центра отметил, что она ласковая, милая и очень пушистая. Живет в вольере, который строили специально для нее на деньги благотворителей.

- Она немного худовата, но здорова. Пока никаких проблем, чисто внешне, не видим, - добавил Александр Федоров. - Пытаемся разобраться, что она любит есть. Овсянку с красной рыбой съела на ура. Виноград тоже. Черноплодка понравилась. Принес ей сладкие груши – отказалась.