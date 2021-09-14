Новая развязка с Шуваловском проспектом сэкономит деньги автомобилистов

Водители легковых автомобилей смогут доехать от южной стороны КАД за 248 рублей днем и за 124 в ночью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение по участку Шуваловской развязки в Петербурге запустили 14 сентября 2021 года. Открытие дополнительных съездов стало причиной появления новых тарифов. Правда, платить больше не придется. А после, запланированного на октябрь ввода остальных участков, получится даже сэкономить.

- Для тех, кто едет с юга и центра города, тарифы будут соответствовать ценам проезда до Богатырского проспекта. Таким образом водители легковых автомобилей смогут доехать от южной стороны КАД за 248 рублей днем и за 124 в ночное время. Для тех, кто движется со стороны трассы «Скандинавия», стоимость составит 137 рублей до Шуваловской развязки, но до Богатырского проспекта будет уже 157 рублей днем, - сообщает оператор Западного скоростного диаметра.

Таким образом в этом конкретном случае, водители, которые будут заезжать в город с севера, смогут экономить по 20 рублей.

Отметим, что здесь речь идет о тарифах для легковых автомобилей без прицепов. А вот для фургонов и большегрузов стоимость будет выше.