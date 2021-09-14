Ленобласть может получить в кредит 8,5 млрд рублей на дороги Всеволожска

Ленобласть хочет получить 8,5 млрд рублей на развитие Всеволожска. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленобласти подали заявки на получение кредита на сумму в 8,5 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47-го региона. Предполагается, что деньги пойдут на ремонт старых и возведение новых дорог во Всеволожском районе. Инфраструктурный кредит могут выдать по 3%. Осталось только получить ответ от федеральных коллег.

Миллиарды хотят потратить на развязку у «Мега Дыбенко» в Кудрово, продолжение реконструкции Колтушского шоссе и возведение обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.

Кроме этого губернатор Александр Дрозденко пообщался с жителями Всеволожска насчет перспектив по развитию района.

- Жителей интересовали вопросы строительства дома культуры — глава региона заверил, что строительство начнется в следующем году. Были затронуты и вопросы лесовосстановления Мурино – Александр Дрозденко объяснил, что эта сфера полностью в ведении муниципалов, хотя область тоже помогает, - отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.