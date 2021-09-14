Сильный ветер и заморозки придут в Ленобласть с 15 сентября

В Ленобласти ждут сильный ветер и заморозки. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС предупреждает о шквалистом ветре в Ленобласти в среду, 15 сентября. Согласно прогнозу синоптиков, порывы стихии составят от 15 до 17 м/с. Напомним, непогода уже натворила бед в Петербурге во вторник, повалив более 60 деревьев. В 47-м регионе ветер тоже не стихал, особенно в Гатчине. Непогода сохранится и дальше.

- 17 сентября в регионе ожидаются заморозки до минус двух градусов. В связи с этим повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на акваториях и на ж/д транспорте, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Спасатели просят жителей 47-го региона обходить на улице шаткие строения, рекламные щиты и деревья во время сильного ветра. Машину лучше всего парковать в гараже или подальше от зеленых насаждений.