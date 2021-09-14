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Авто14 сентября 2021 21:37

После открытия Шуваловской развязки на ЗСД остался один проблемный участок

Эксперт рассказал «Комсомолке», где также требуются дополнительные съезды
Никита НЕСТЕРОВ
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Шуваловскую развязку ждали довольно долго.

Шуваловскую развязку ждали довольно долго.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Открытие Шуваловской развязки, которое состоялось 14 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, помогло улучшить транспортную доступность Приморского района и частично решить проблему пробок на Богатырском проспекте. Однако, по мнению автоэксперта Дениса Шубина, на ЗСД все еще останется проблемный участок.

- Шуваловскую развязку ждали довольно долго и, наконец, открыли. Сейчас количество автомобилистов на дорогах города выросло: родители начали возить детей в школы, а большинство тех, кто работал удаленно, вышли в офисы. Поэтому проблемы пробок очень актуальны. Сейчас на ЗСД остается перегружен съезд на Васильевский остров, там требуется еще одна развязка. Надеюсь, она будет следующей, - поделился мнением Денис Шубин.

Ранее мы писали о пропускной способности Шуваловской развязки и о том, как она будет экономить деньги автомобилистов.