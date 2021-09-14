В Ленобласти число зараженных коронавирусом за сутки выросло до 185 человек

В Ленобласти 185 человек заболели коронавирусом за минувший день. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти за прошлый день, 13 сентября, выросло количество зараженных коронавирусом до 185 человек. 18 заболевших выявили во Всеволожске, 17 – в Кудрово, 15 – в Тихвине, 10 – в Киришах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона. Кроме этого за минувшие сутки в области выздоровели от инфекции 88 человек. К сожалению, трое больных скончались от COVID-19.

- За сутки в регионе госпитализировали в стационары 119 жителей разных районов. 81 человек был с подтвержденным коронавирусом, у 38-ми диагностировали внебольничную пневмонию. По данным на 14 сентября 2021 года, в области свободны 275 коек из 1 384, - добавляют в пресс-службе правительства Ленобласти.