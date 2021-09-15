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Происшествия15 сентября 2021 7:42

Мужчина сгорел в автобусе в Курортном районе Петербурга

Также пожар произошел с автомобилем "Волга"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Труп мужчины нашли в сгоревшем автобусе в Петербурге

Труп мужчины нашли в сгоревшем автобусе в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 15 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге сгорели автобус и автомобиль "Волга". Пожары произошли в разных районах города. Первым загорелся отечественный автомобиль. Возгорание началось в первом часу ночи в Пушкинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В половину первого ночи поступило сообщение о возгорании автомобиля "Волга", припаркованного у дома 9 по Железнодорожной улице. Спустя 20 минут спасатели уже потушили огонь, но к этому времени машина выгорела по всей площади, - рассказали в МЧС.

Второй сигнал о пожаре поступил в 2:21 часов. Горел не эксплуатируемый автобус, припаркованный у дома 8 по улице Борисова в Курортном районе. Пожар был потушен почти спустя пол часа, после чего в автобусе спасатели нашли погибшего мужчину. Кто был этот человек, сейчас выясняют специалисты. Также они устанавливают причину возгорания.