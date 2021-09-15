Холод и мелкий дождь ждут Петербург 15 сентября

Холодная и дождливая погода ждет Петербург 15 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Холодная и дождливая погода снова ждет Санкт-Петербург 15 сентября 2021 года. Порой плотные серые облака все же будут расходиться, пропуская тонкие лучи солнца. Но преимущественно Северную столицу ожидает пасмурная погода, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 15 сентября, Северная столица останется в тыловой части ушедшего на восток североатлантического циклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон по-прежнему будет ниже нормы, - отметил синоптик.

Так, в Петербурге будет всего до плюс 9-11 градусов, по Ленинградской области 7-12 градусов тепла. Ветер все еще северо-западный 5-10 метров в секунду.

Напомним, что в Петербург пришли затяжные холода. Такая погода простоит в городе еще около 10 дней, после чего немного потеплеет.