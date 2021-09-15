Вандалы выломали дворники и зеркала у десятка машин в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы испортили около десятка автомобилей. Хулиганы отломали дворники и боковые зеркала у машин, которые были припаркованы возле одного из домов по Парашютной улице. Об этом 15 сентября 2021 года в социальной сети рассказал очевидец.

- На Парашютной 34 вандалы вырвали с корнем дворники, зеркала. Машины ни в чем не виноваты. Бедная BMW, - рассказал свидетель.

Мужчина призвал очевидцев, которые могли заметить хулиганов, сообщить об этом, чтобы дальше виновных отправить в полицию.

- Люмпен, обозленный на хорошо живущих граждан и мстивший им за свой убогий ум, из-за которого не может купить дешевого пойла, что бы залить свою деревянную голову, - предположил один из пользователей сети.

Петербуржцы предложили пострадавшим запросить видео с камер, которые, возможно, установлены рядом.