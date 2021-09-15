Четыре человека пострадали из-за привязанной веревкой лодки к столбу на набережной в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге четыре человека пострадали из-за привязанной лодки к столбу на Кронверской набережной. 14 сентября 2021 года в городе был сильный ветер, водный транспорт сильно качало, маленький катер на канале Грибоедова даже затонул. Поэтому владелец одной из лодок решил привязать ее веревкой, но протянул ее до фонарного столба у дороги, сделав для прохожих "ловушку".

- Веревка протянулась над тротуаром на высоте около 15 сантиметров, прячась от взглядов приближающихся велосипедистов и владельцев электротранспорта за горбатым мостиком через канал под дорогой. По факту, успеть её заметить можно буквально за несколько метров, что не оставляет времени на реакцию, - рассказал в соцсети один из очевидцев.

Горожане решили это так просто не оставлять и вызвали полицию. Те, в свою очередь, растянули вокруг киперную ленту, чтобы больше люди не страдали.

- Влететь в ловушку и разложиться на гранитных плитах успело, со слов сотрудника полиции, четыре человека, - отметил недовольный горожанин.