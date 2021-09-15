Лжеследователя с подельницей задержали в Петербурге

Сотрудниками полиции Курортного района задержан лжеследователь и его подельница, выманивавшие у пенсионеров денежные средства Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала лжеследователя и его подельницу, которые обманывали пенсионеров, чтобы завладеть их деньгами. Об этом 15 сентября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти. Так, на их счету минимум две жертвы.

- 7 сентября в полицию обратилась дочь 93-летней блокадницы. Пенсионерке позвонил мужчина, представился полицейским и рассказал, что его внучка попала в ДТП. Для того, чтобы, якобы, не привлекать родственницу к уголовной отвественности, надо 700 тысяч, - рассказали в полиции.

Испуганная блокадница деньги отдала. Однако подозреваемых в мошенничестве быстро задержали. 10 сентября полиция вышла на 37-летнего лжеследователя, а днем ранее была задержана его 36-летняя подельница.

Выяснилось, что 7 сентября они подобным образом обокрали 89-летнюю пенсионерку, которая отдала на "лечение внучки" 50 тысяч рублей.

37-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельница отправлена под домашний арест. Расследование продолжается.