19-летний парень похитил девушку в Гатчинском районе Ленобласти

Молодого парня задержали за похищение девушки в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области полицейские задержали парня, похитившего человека. В восьмом часу вечера 14 сентября 2021 года на номер 112 поступило сообщение о том, что в поселке Вырица похитили девушку. Ее просто затолкали в машину и увезли, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Очевидец рассказал, что у дома 1 по Вокзальной улице мужчина схватил девушку, усадил ее в машину "ВАЗ" серого цвета и увез в сторону Сиверского шоссе, - рассказал источник.

Полиция объявила план "Перехват". Примерно спустя час в поселке Сусанино был остановлен разыскиваемый автомобиль. За рулем машины находился 19-летний житель поселка. Рядом с ним в салоне разыскиваемая 19-летняя девушка, работающая кассиром, которая также проживает в поселке.

Девушку отпустили, а парня забрали в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.