Годовалый малыш попал в больницу после падения с кровати в Петербурге

Младенец попал в больницу, выпав из кроватки в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика, которому в будущем месяце должен исполниться один год. Вечером 14 сентября 2021 года из детской больницы номер 19 поступила телефонограмма в полицию о пострадавшем ребенке. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Малыша госпитализировали из квартиры дома 68/1 по Народной улице около 17:42 часов. У ребенка постгепаксическая энцефолопатия, - пояснил источник.

Как рассказывают родители мальчика, около четырех часов дня малыш выпал из своей кроватки.

Известно, что семья полная, на учете не состоит. Мать 34-летняя домохозяйка, отец 29-летний мужчина, тоже безработный.

На данный момент малыш находится под наблюдением врачей, а полиция проводит проверку случившегося.