Пожарные с автовышкой вызволили белого голубя из электропроводов в Петербурге

Пожарные с автовышкой освободили белого голубя из электропроводов в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС помогли спастись белому голубю, застрявшему в электрических проводах. Вечером во вторник, 14 сентября 2021 года, птицу заметили прохожие рядом со станцией метро "Старая Деревня". Голубь повис вниз головой, взмахивал крыльями, но бесполезно, тогда очевидцы вызвали на место спасателей.

- На место прибыла автовышка. Спасатель поднялся на ней прямо к голубю, аккуратно освободил его, - рассказал в социальной сети очевидец.

Достать без вышли голубя не представлялось возможным. Поэтому на место приехали сразу две машины - автовышка и пожарный автомобиль, на случай, если в проводах произойдет возгорание.

Правда, пользователи сети разделились на два лагеря. Одни совсем не оценили спасательную операцию голубя, начали считать деньги, которые были потрачены на птицу. Другие же отметили, что из-за застрявшей в проводах птицы могло произойти какое-нибудь ЧП. Кроме того, спасатели показали, что им важна каждая жизнь.