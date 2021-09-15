Девятибалльные пробки сковали Красногвардейский район Петербурга утром 15 сентября

Красногвардейский район Петербурга встал в жесткие пробки утром 15 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром 15 сентября 2021 года Красногвардейский район Санкт-Петербурга сковали пробки. Самый большой затор растянулся по шоссе Революций и Рябовскому шоссе в сторону центра. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Неожиданно плотное движение сейчас на шоссе Революции и Рябовском шоссе. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 4 балла выше обычного, - отметил источник.

Не менее плотное движение на Индустриальном проспекте в сторону шоссе. Также затор наблюдается на улице Красина и Коммуны.

Добавим, что традиционно плотное движение с утра по Обводному каналу, на Петроградской стороне, на подъезде к Литейному мосту, а также на Витебском проспекте.

На данный момент загруженность дорог в городе пять баллов. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.