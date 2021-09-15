Подростка задержали за кражу более 380 тысяч рублей из квартиры соседки-пенсионерки в Петербурге

Полиция разыскивает 17-летнего парня за кражу денег у 77-летней петербурженки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция расследует дело о краже крупной суммы денег у пенсионерки. В ночь на 14 сентября 2021 года в отделение МВД по Невскому району позвонила 77-летняя женщина и рассказала, что ее квартиру обокрали. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Женщина рассказала, что во втором часу ночи неизвестные зашли в ее квартиру в доме 8 по проспекту Большевиков и вынесли оттуда более 387 тысяч рублей, - сообщил источник.

Полиция задержала подозреваемого в краже. Им оказался 16-летний сосед старушки, студент одного из городских вузов. Парня допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Однако поиски вора продолжаются. Сейчас полиция разыскивает 17-летнего молодого человека ростом около 190 сантиметров. В ночь кражи был одет в в спортивные брюки черно-белого цвета и серую куртку.