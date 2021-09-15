Полиция задержала внука, жившего с трупом бабушки в квартире Петербурга

Петербуржец несколько дней жил с трупом своей бабушки в квартире Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина несколько дней жил в квартире с трупом своей бабушки. В полдень 14 сентября 2021 года в скорую помощь позвонила женщина, которая рассказала, что обнаружила свою мать мертвой в квартире ома 25/5 по Тихорецкому проспекту. На место выехали медики и полиция, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Мертвая 82-летняя женщина лежала в своей комнате на кровати. У нее были видны кровоподтеки левой ушной раковины, а также в области лба с переходом на надбровные дуги и веки, - рассказал источник.

В трехкомнатной квартире вместе со старушкой живет и ее внук, 30-летний безработный мужчина. Он рассказал, что бабушка несколько дней назад упала. Он уложил ее на кровать, а та спустя время умерла.

- Об этом он никому не сообщил, так как боялся, что в смерти бабушки его обвинят. Посторонних в квартире не было, - отметил источник.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти. Внука забрали во временный изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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