Беспилотные суда появятся в порту Петербурга

В петербургском порту появятся автономные суда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в порту собираются использовать автономные суда. Беспилотные водоплавательные средства - это пока что пилотный проект, который пройдет испытание в Северной столице и Калининграде. Об этом 15 сентября 2021 года рассказали в пресс-службе компании "Автодор".

- Пилотные проекты по эксплуатации автономных судов стартуют в портах Калининграда и Санкт-Петербурга, - сообщил заместитель главы ведомства Кирилл Богданов.

Пока что он не уточнил, что это будут за суда и для какой цели они предназначены. Также не названы сроки испытаний.

Также Богданов отметил, что беспилотный транспорт планируется запускать на автодорогах, а также в беспилотные дроны начнут использовать на Камчатке, Чукотке, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

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