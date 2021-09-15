Новый прожиточный минимум на 2022 год утвердили в Петербурге

В Ленобласти утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Ленинградской области утвердило новую величину прожиточного минимума на 2022 год. Информация об этом появилась на портале областной администрации 15 сентября 2021 года.

- Величина прожиточного минимума в Ленобласти на душу населения в 2022 году составит 12 070 рублей, - говорится в документе.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения традиционно выше - 13 156 рублей. Для пенсионеров предусмотрена сумма 10 618 рублей, а прожиточный минимум на детей - 11 708 рублей.

Новое постановление вступит в силу с 1 января 2022 года. До тех пор сохранятся старые величины прожиточного минимума: 11 289 рублей на душу населения, 12 231 рубль для трудоспособных граждан, для пенсионеров - 9620 рублей и для детей - 10 869 рублей.