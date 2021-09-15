Проезд по новой трассе вокруг Петербурга сделают платным Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге до 2024 года планируют построить вторую дорогу вокруг города. Однако проезд по ней будет платным. Об этом 15 сентября 2021 года рассказал глава компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

- Для нас есть понимание двух вариантов, которые мы сейчас рассматриваем, и я думаю, что в ближайшее время вынесем на суд правительства, - отметил он.

Также он добавил, что дорога не будет кольцевой. Для того, чтобы трасса была на подобии КАД, необходимо построить более 40 километров дороги через залив. Но не все территории рядом с ним активно развиваются, поэтому такая транспортная доступность им пока не нужна.

На данный момент проект трассы еще находится в разработке. Сумма строительства дороги пока что не озвучена.