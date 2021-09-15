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Происшествия15 сентября 2021 11:42

Неизвестный сообщил о заминировании банка в Петербурге

Угроза поступила через полицию города Барнаул
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция ищет взрывчатку в офисе банка в центре Петербурга

Полиция ищет взрывчатку в офисе банка в центре Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург получил сообщение о потенциальной угрозе. Как стало известно утром 15 сентября 2021 года, один из офисов банка в центре города, возможно, заминирован. Об этом сообщили в администрации Центрального района Северной столицы.

- Сообщение о заминировании неизвестный передал через полицию города Барнаула, - отметили в районной администрации.

Так, аноним заявил, что в течение двух дней взорвет офис банка, который располагается в доме 11, литера А, по Дегтярному переулку.

На данный момент на место для проверки выехали правоохранительные органы. Вскоре они осмотрят территорию и сообщат, была ли действительно угроза, либо это очередное ложное сообщение о минировании.