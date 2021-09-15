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Происшествия15 сентября 2021 11:52

Электричка сбила насмерть пенсионерку под Петербургом

Женщина переходила железнодорожные пути, несмотря на закрытый переезд
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Электричка насмерть сбила пенсионерку под Петербургом

Электричка насмерть сбила пенсионерку под Петербургом

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом пенсионерка погибла на железнодорожных путях. Утром 14 сентября 2021 года в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о гибели женщины от встречи с электричкой. Специалисты выехали на место.

- Электричка следовала из Петербурга в Выборг. На 75 километре железнодорожного перегона Рощино-Каннельярви под колеса поезда попала женщина, - рассказали в управлении на транспорте МВД.

Погибшей оказалась 73-летняя местная жительница. Проверка помогла установить, что пенсионерка переходила железнодорожные пути, хотя переезд был закрыт и звучал предупреждающий сигнал. Машинист поезда, увидев на пути женщину, применил экстренное торможение и подал сигнал повышенной громкости, однако столкновения избежать не удалось. Женщина скончалась на месте.

Сейчас полиция продолжает проверку.