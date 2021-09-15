Бесплатные билеты в музей и на экскурсии появятся в Петербурге

Смольный подарит бесплатные билеты в музей и на экскурсии в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

У жителей и гостей Санкт-Петербурга появилась прекрасная возможность бесплатно посетить музеи и сходить на экскурсии в городе. С 21 по 28 сентября 2021 года в Северной столице будет проходить акция "Гостеприимный Петербург". Она приурочена ко Дню туризма, который отмечается 27 сентября.

- Ежегодно миллионы туристов из разных стран стремятся посетить Петербург. Индустрия гостеприимства занимает важное место в экономике города, - отметил губернатор Александр Беглов.

Для гостей города на Неве будут организованы бесплатные билеты в музеи и не только. Пройдут мастер-классы, квесты, концерты и поход в океанариум. Кроме того, созданы экскурсии на любой вкус: автобусные, водные и пешие.

На данный момент забронировано уже около 10 тысяч бесплатных экскурсий. Для того, чтобы принять участие в акции, надо пройти регистрацию на официальном сайте городского туризма.